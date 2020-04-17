Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü.

AA'nın haberine göre; Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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