ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Üniversitesi’nin Charlottesville’de bulunan ana kampüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın kaçtığı olayda, saldırının baş şüphelisinin okulun öğrencisi Christopher Darnell Jones olduğu ifade edildi. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu bildirilirken, üniversitede bugün eğitime ara verildi.

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