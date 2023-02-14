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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Polis, Michigan Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş: 14.02.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de üniversitede silahlı saldırı
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Polis Pazartesi gecesi meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılarda 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kampüs polis departmanının şef yardımcısı Chris Rozman, silahlı saldırıların akademik bina olan Berkey Hall'da TSİ 20:30'dan kısa bir süre önce başladığını ve aynı zamanda popüler bir toplanma yeri olan öğrenci birliğinde de saldırı meydana geldiğini söyledi.

Silahlı saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Saldırgan kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve kasketli kısa boylu bir adam olarak tarif edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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