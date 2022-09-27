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S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 18,1 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de temmuzda yıllık bazda yüzde 16,1 arttı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren verinin bu dönemde yüzde 17 artması bekleniyordu. Endeks, haziranda yüzde 18,7 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 31,8 ile Tampa, yüzde 31,7 ile Miami ve yüzde 24,7 ile Dallas oldu.

Analistler, konut fiyatlarının bir yıl önceki seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde seyretmesine karşın temmuzda güçlü bir yavaşlama görüldüğünü belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesiyle konut kredisi (mortgage) finansmanının daha pahalı hale geldiğine işaret eden analistler, daha zorlu bir makroekonomik ortama ilişkin beklentiler göz önüne alındığında konut fiyatlarının yavaşlamaya devam edebileceğini kaydetti.