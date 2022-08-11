ABD'de ÜFE 2 yıl sonra ilk kez düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 azaldı.
Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin bu dönemde yüzde 0.2 artması öngörülüyordu. İki yılı aşkın bir süredir ilk kez düşüş kaydeden veri, haziranda yüzde 1 artmıştı.
Bu dönemde üretici fiyatlarında yaşanan düşüşte benzin fiyatlarındaki yüzde 16.7'lik azalış etkili oldu.
Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 9.8 arttı.
Beklentilerin altında kalan üretici fiyatlarındaki yıllık yükselişin temmuzda yüzde 10.4 olması tahmin ediliyordu. Üretici enflasyonu, haziranda ise yıllık yüzde 11.3 artmıştı.
ÇEKİRDEK ÜFE'DE YÜZDE 8 ARTIŞ
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 7.6'lık artış gösterdi.
Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, yıllık bazda beklentilerle paralel bir seyir izlerken, aylık bazda yüzde 0.4 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, haziranda da aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 8.4 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
Analistler, temmuz ayına ait ÜFE verisinin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.
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