ABD'de Türkiye ile bağları olduğuna inanan Meluncanlar'ın lideri Kennedy vefat etti

Virginia'da, Wise Yüksek Okulu'nun yöneticisi olan ve Osmanlı leventlerinin torunları olduklarına inanan Meluncanlar topluluğunun lideri Profesör Brent Kennedy'nin, uzun süren sağlık sorunları sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
Eşi Robyn Kennedy ve aynı bölgede yaşayan yakın dostu Alihan Karakartal'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllar yarı felçli halde tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ve Akdeniz Ateşi hastalığı ile mücadele eden Brent Kennedy, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- ''Hatırası yaşatılmalı''
Brent Kennedy'nin doğduğu şehir olan Wise ile İzmir'in Çeşme ilçesi arasında yapılan kardeş şehir anlaşması sürecinde aktif rol alan George Washington Üniversitesi Seramik Sanatları Profesörü Türker Özdoğan, ''Brent’in vefatı ile Türk halkı ile ABD'de yaşayan Meluncan topluluğu arasında kurulan bağlar yara almıştır. O, yeri doldurulamayacak bir kişilik ve Türk dostu idi. Hatırası yaşatılmalı.'' yorumunda bulundu.
2000'li yılların başında bir televizyon kanalında, DNA testi sonunda Türk olduğunu öğrendiği ve Türkiye ile irtibat kurmak istediğini belirten Kennedy'yi ilk kez görüp, mektup yoluyla tanıştığını belirten Alihan Karakartal da, ''Brent ile tanışmam sonucu ABD'ye gelip, onunla aynı şehirde yaşamaya başladım. Türk olduğum için bana yakınlık duymuş ve çok yardım etmişti.'' dedi.
Brent Kennedy, doktorların kendisine, normal şartlarda Amerika kıtasında görülmeyen, Akdeniz Ateşi hastalığının bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheye düşmüş ve yaptırdığı DNA testi sonucu, atalarının Türkler'e dayandığını öğrendiğini açıklamıştı.
- Meluncanlar kimdir?
Profesör Türker Özdoğan'a göre, ABD'de nüfuslarının 2 milyona yakın olduklarını iddia eden Meluncan topluluğunun soyları, 1571 İnebahtı deniz savaşında esir edilen 10 bin civarındaki Osmanlı Leventine dayanıyor. Bu denizcilerin bir kısmı İspanyol ve İngilizler tarafından kürek mahkumu olarak kullanıldı ve daha sonra Amerika kıtasında kendi kaderlerine terk edildi.
Önce Virginia kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Meluncanlar, bölge halkı ile kültür farkından dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, Tennessee eyaleti civarındaki Apalaçyan dağlarına doğru çekilerek o bölgedeki Atabaşkan dil ailesine mensup Kızılderili kabileleri ile kaynaştı.
Anadolu Türkleri ile DNA'larının birbirine son derece benzer olduğunu belirten Meluncanların onursal lideri Kennedy, hayatta iken iki toplumun bağlarını güçlendirmek adına iki kitap yazmış, ABD'de yaşayan Türk toplumu ile de yakın ilişkiler geliştirmişti.
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