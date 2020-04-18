ABD'de Türk hayırsever, Kovid-19 salgınında Osmanlı yardım geleneğini canlandırdı

AA

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Türk hayırsever Halil Kuru, restoranının önüne açtığı yardım tezgahı ile ihtiyaç sahiplerine karşılıksız gıda yardımı sağlıyor ve bölgedeki bir hastanede 400 sağlık çalışanına ücretsiz yemek dağıtıyor.

Massachusetts ile Connecticut eyaletlerinde şubeleri bulunan Saray restoranın sahibi Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu bölgede ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına yardım elini uzattı.

Osmanlı döneminden kalan, "ihtiyacın varsa al, yoksa bırak" geleneğini kendi işletmelerine taşıyan Kuru, Massachusetts'teki restoranın önüne kurduğu yardım tezgahında sebze, meyve, pirinç, mercimek ve bulgur başta olmak üzere bazı ana kalem ürünleri ihtiyaç sahiplerine sundu.

AA muhabirine konuşan Kuru, "Bu, bize atamız Osmanlı'dan kalan bir gelenek. Bu zor günlerde, bir yandan bu tezgahlarla, diğer yandan yakınımızdaki hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yaptığımız ikramlarla üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yardım tezgahına komşu esnaftan da destek

İki haftadır işletmelerin önüne koydukları ihtiyaç tezgahının çok rağbet gördüğünü ve bir süre sonra komşu esnafların da katkıda bulunmaya başladığını aktaran Kuru, ''Böyle zamanlarda, herkes ben ne yapabilirim diye düşünüp, işin bir ucundan tutarsa bu sıkıntıları hep beraber aşarız." dedi.

Kuru, Kovid-19 salgını yüzünden yüzde 80 gelir kaybı yaşadıklarını ancak yardım tezgahı ile ilgili sosyal medyadan aldıkları destek mesajlarının kendilerini mutlu ve teselli ettiğini dile getirdi.

Hayırsever iş adamı şöyle devam etti:

"Az ihtiyacı olan, çok ihtiyacı olana yardım etmeli, devletin az da olsa işletmelere yardımı olacak, biz de gücümüz nispetinde bunu halka yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. Bazı değerli ürünler tezgahta günlerce kalıyor. Müslüman, Hristiyan ayrımı yapılmıyor, sistemin çalıştığını görmek bizi de mutlu ediyor."

Yaşadıkları bölgede, özellikle yasal sorunu olan bazı Türk ailelerinin salgın döneminde ciddi sıkıntı içine girdiklerini belirten Kuru, gurbetçi ailelere de güçleri yettiğince yardımda bulunduklarını söyledi.

- Bölgenin en büyük hastanesine 2 gün yemek ikramı

Öte yandan Kuru, Springfield bölgesinin en büyük hastanesi Baystate Medical Center'da salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına da yemek ikram ettiklerini belirtti.

Cuma günü, hastanenin 200 çalışanına ücretsiz yemek dağıtan Türk işletmeci, cumartesi günü de aynı hastanenin bir diğer biriminde çalışan 200 kişiye daha yemek götüreceklerini kaydetti.

Aynı hastanede çalışan ve yemek yardımı için aracılık eden Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Dr. Halil Mutlu ise bölgede 1 milyon insana hizmet veren tam teşekküllü bir hastaneye bir Türk işletmesi tarafından yapılan bu yardımı çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Mutlu, "Salgın başladığından beri, gece gündüz çalışan sağlık ekiplerimiz için bu ikramlar gerçekten büyük bir jest oldu. Dünden beri telefonlarıma teşekkür mesajı yağıyor. Amerika’daki Türklerin, içinde yaşadıkları toplumu zor zamanlarda sahiplendiğini göstermesi açısından, bu tarz yardımlarını çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.