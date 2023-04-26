Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düştü

Giriş: 26.04.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi
AA

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 2,7 puan düşerek 101,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 104 değerini alması tahmin ediliyordu. Mart ayına ilişkin tüketici güveni ise 104'e revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 2,2 puan artışla 151,1'e çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,9 puan azalarak 68,1'e düştü.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketicilerin mevcut iş ortamına ilişkin olumlu değerlendirmelerinin nisanda bir miktar iyileştiğini ancak beklentilerinin azalış kaydettiğini belirtti.

Tüketici beklentilerinin resesyon sinyalleri veren seviyenin altında kaldığına işaret eden Özyıldırım, "Tüketiciler, hem iş koşullarının hem de iş gücü piyasalarının görünümü konusunda daha karamsar hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Özyıldırım, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yüzde 6,2 ile sabit kaldığına değinerek, konut, otomobil, ev eşyası ve tatil satın alma planlarının muhtemel tasarrufların bir işareti olarak geri çekildiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
TOGG kredisi veren bankalar listesi
TOGG kredisi veren bankalar listesi
Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor
Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor
Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri
Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.