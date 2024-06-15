ABD'de tüketici güveni 7 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 65,6 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksi öncü verilerinin haziran ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, tüketici güveni haziranda geçen aya kıyasla 3,5 puan azalışla 65,6'ya indi.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve Kasım 2023'ten sonraki en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 72,1 değerini alması bekleniyordu.
Art arda 3 aydır düşüş gösteren tüketici güven endeksi, mayısta 69,1 olarak hesaplanmıştı.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık bazda 7,1 puan azalarak 62,5'e düştü.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,2 puan azalışla 67,6'ya indi.
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda değişmeyerek yüzde 3,3 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'ten 3,1'e çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin kişisel finans değerlendirmelerinin, yüksek fiyatlara ilişkin ılımlı bir şekilde artan endişelerin yanı sıra gelirlerin zayıflaması nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.