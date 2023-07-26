Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam ABD'de tüketici güveni 2 yılın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tüketici güveni 2 yılın zirvesinde

        ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükselerek Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de tüketici güveni 2 yılın zirvesinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 6,9 puan artarak 117'ye yükseldi.

        Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 111,8 değerini alması bekleniyordu. Tüketici güven endeksi, haziran ayında 110,1 olarak kaydedilmişti.

        Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, temmuzda 4,7 puan artışla 160'a çıktı.

        Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 8,3 puan artarak 88,3'e yükseldi.

        Böylelikle beklentiler, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin üzerine çıkmış oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin, hem mevcut koşullardaki hem de beklentilerdeki patlamaları yansıtarak bu ay Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini bildirdi.

        İstihdam koşullarına ilişkin daha parlak görüşler üzerine mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin temmuzda yükseldiğine işaret eden Peterson, bunun muhtemelen daha iyi performans göstermeye devam eden iş gücü piyasası hakkındaki iyimser duyguları yansıttığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar