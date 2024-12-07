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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tüketici güven endeksi beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tüketici güven endeksi beklentileri aştı

        ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 74'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:46
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        ABD'de tüketici güven endeksi beklentileri aştı
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        Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 2,2 puan artışla 74'e çıktı.

        Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 73,1 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

        Aralıkta 7 ayın en yüksek seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, kasımda 71,8 olarak hesaplanmıştı.

        Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 13,8 puan yükselerek 77,7'ye ulaştı.

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        Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 5,3 puan azalarak 71,6'ya geriledi.

        Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aralıkta yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e indi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, geçen ay başlayan seçim sonrası yeniden dengelenme sürecinin bu ay da sürdüğünü ve beklentiler endeksinin Cumhuriyetçiler için yükselirken Demokratlar için gerilediğini kaydetti.

        Demokratların başta gümrük vergisi artışları olmak üzere beklenen politika değişikliklerinin enflasyonda yeniden canlanmaya yol açacağı endişelerini dile getirdiğini aktaran Hsu, Cumhuriyetçilerin ise bir sonraki başkanın enflasyonda büyük bir yavaşlama sağlamasını beklediğini ifade etti.

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