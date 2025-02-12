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        Haberler Ekonomi Para ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı - Para Haberleri

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde arttı

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:28
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        ABD'de enflasyon beklentiyi aştı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

        Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, Aralık 2024'te yüzde 0,4 artmıştı.

        Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda da yüzde 3 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun Aralık 2024'te olduğu gibi yüzde 2,9 olması öngörülüyordu.

        Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,4 artarak TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. Barınma kalemi yıllık bazda ise yüzde 4,4 yükseldi.

        Enerji fiyatları geçen ay aylık yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 1'lik yükseliş kaydetti. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları ocakta aylık yüzde 1,8 artarken, yıllık yüzde 0,2 düştü.

        Gıda fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 yükseldi.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 artış kaydetti.

        Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olması öngörülüyordu.

        Çekirdek TÜFE, Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yükselmişti.

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