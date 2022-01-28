ABD'de tren alev alev rayların arasından geçti

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ABD'nin Chicago kentinde rayların alev alev olduğunu gören turistler ilk başta büyük şaşkınlık ve endişe yaşadı.

Chicago kentinde raylar banliyö trenlerinin geçtiği sırada alev alev yansa da duruma ilişkin açıklama yapan yetkiler endişe yaratacak bir durum olmadığını ifade etti.

Yetkililer aşırı soğukların vurduğu kentte tren ulaşımının aksamaması için bu yola başvurulduğunu açıkladı.

Uzmanlara göre sıcaklıkların -1'in altına inmesi, tren rayları donarak trenlerin ilerlemesini engelleyebiliyor. Bu nedenle raylar boyunca makas noktalarına uçak yakıtı 'kerosen' dökülerek 'küçük yangınlar' çıkarılıyor ve olası donma ve buna bağlı kazaların önlenmesi amaçlanıyor.