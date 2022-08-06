Yangına giden itfaiyeci kurbanların ailesi olduğunu gördü

Eyalet polisi altı kurbanın kimliklerini tespit ederken, beş, altı ve yedi yaşındaki en küçük çocukların adları henüz belirlenemedi. Yangının nedenini belirlemek için adli soruşturma başlatılırken, alevlerin evin verandasında başladığı sanılıyor.
YAZ TATİLİ İÇİN GELMİŞLERDİ
Gönüllü itfaiyeci Harold Baker, Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ölenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç torunu ve üç diğer akrabası olduğunu belirtti.
Baker, yangında ölen ikisi kız, biri erkek çocukların evde yaşamadığını ve yaz tatili için geldiklerini söyledi.
YANGINDAN 3 KİŞİ DE SAĞ KURTULDU
Eyalet Polisi kurbanların adlarını, 19 yaşındaki Dale Baker, 22 yaşındaki Star Baker, 79 yaşındaki David Daubert Sr, 42 yaşındaki Shannon Daubert, 47 yaşındaki Laura Daubert ve 54 yaşındaki Marian Slusser olarak açıkladı.
Harold Baker, oğlu Dale’in de kendisi gibi bir gönüllü itfaiyeci olduğu belirtti. Yangından üç yetişkinin de sağ kurtulmayı başardığı açıklandı.
Yangın, Philadelphia kentinin 150 kilometre kuzeybatısındaki kırsal Nescopeck bölgesinde yerel saatle sabaha karşı 02:30’da çıktı.
"ÇOCUKLAR SADECE HAVUZA GİRMEK İÇİN GELMİŞTİ"
Yetkililer, itfaiyecilerin yanan eve arkadan girmeye çalıştıklarını ancak aşırı sıcak ve alevler nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.
Harold Baker “Köşeyi döndüğümüzde yananın hangi ev olduğunu anlamıştım. İlk araçtaydım. Kenara çektiğimizde tüm ev alevler içindeydi. İçeri girmeye çalıştık. Çocuklar oradaydı ve iki çocuğum sadece akrabalarını ziyaret ediyordu. Ev onlarındı. Çocuklar sadece havuza girmek için gelmişti” dedi.
* Haberin görseli BBC'den alınmıştır.
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