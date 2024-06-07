ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı
Giriş: 07.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:56
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'e çıktı.
İşsizlik oranı Nisan’da yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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