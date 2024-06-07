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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:56
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        ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'e çıktı.

        İşsizlik oranı Nisan’da yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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