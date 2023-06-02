ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

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ABD Çalışma Bakanlığı mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Buna göre mayısta ABD'de tarım dışı istihdam 339 bin kişi arttı. Beklenti artışın 190 bin olması yönündeydi.

Mayıs verisiyle beraber ABD'de 29 ay üst üste istihdam rakamlarında artış kaydedildi.

Mayısta işsizlik oranı ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.7'ye çıktı. Böylece işsizlik oranı Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında saatlik kazançlar ise beklentilere paralel bir şekilde yüzde 0.3 yükseldi. Maaşlardaki yıllık artış ise yüzde 4.3 oldu.

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