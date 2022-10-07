ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

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ABD Çalışma Bakanlığı eylül ayı istihdam verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3.7 den yüzde 3.5'e geriledi.

Beklenti tarım dışı istihdamın 255 bin artması yönündeydi.

İŞSİZ SAYISI 5.8 MİLYON

Eylül itibarıyla işsiz sayısı 5.8 milyon oldu. Bunun 1.1 milyonunu uzun süreli işsizler oluşturdu.

Eylülde ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 5 yükseldi.

Söz konusu veri Fed'in 2 Kasım'daki faiz kararı öncesi son istihdam raporu olduğu için piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.