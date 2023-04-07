ABD'de tarım dışı istihdam artışında yavaşlama

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ABD'de mart ayı istihdam verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam mart ayında 236 bin yükseldi. Beklenti artışın 230 bin olması yönündeydi. Şubat ayında tarım dışı istihdamın 311 bin yükseldiği açıklanmıştı. Bugün bu rakam 326 bine revize edildi.

Mart ayında işsizlik oranı ise yüzde 3.5 ile bir önceki aya göre yatay seyretti. ABD'de geçen ay işsiz sayısı ise 5.8 milyon olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında saatlik ortalama kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarak 33.18 dolar oldu. Saatlik kazançlardaki yıllık artış ise yüzde 4.2 olarak açıklandı.

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