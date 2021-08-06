ABD Çalışma Bakanlığı temmuz ayında tarım dışı istihdamın 943 bin arttığını açıkladı. Beklenti 850 bin civarında artış yaşanması yönündeydi.

İşsizlik oranı ise yüzde 5.9'dan yüzde 5.4'e geriledi.Bunun yanında haziran ayı tarım dışı istihdam artışı da 850 bin seviyesinden 938 bine revize edildi.

Temmuz ayında haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34.8 oldu. Saatlik kazançlar ise 0.11 dolar artışla 28.62 dolara çıktı. İşgücüne katılım oranı yüzde 61.6'dan yüzde 61.7'ye geldi.