Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD'de kritik karar: Bir eyalette daha saldırı silahları yasaklandı

Illinois Valisi JB Pritzker, eyalet senatosu ve Meclis'in onaylamasının ardından, yarı otomatik silahları da içeren saldırı silahlarının eyalet çapında yasaklandığını açıkladı.

Giriş: 11.01.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de kritik karar: Bir eyalette daha saldırı silahları yasaklandı
HABERTURK.COM

Tasarıyı imzalamadan önce Vali Pritzker, geçen yıl Highland Park'ta 7 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı katliamı kurbanlarını andı. Saldırgan orada da yasal olarak satın alınabilen yarı otomatik silah kullanmıştı.

Pritzker kararı imzalarken katliamın 'devletimiz ve ulusumuz NRA (Ulusal Tüfek Birliği) ve müttefikleri tarafından defalarca rehin tutulduğu için' gerçekleştiğini söyledi.

Pritzker açıklamasında "Neredeyse her toplu saldırıdan sonra, tehlikeli saldırı silahlarını yasaklama çabalarının engellediğini gördük. Ardından liderler dualarını gönderirken ellerini kaldırıyor ve silah şiddetinin ABD'lilerin kabul etmesi gereken bir fedakarlık olduğu fikrine teslim oluyorlardı. Ama öyle olmak zorunda değil" diye konuştu.

Pritzker, kendisinin ve Illinois'tekilerin yıllardır silah güvenliği yasasını geçirmek için silah lobisiyle mücadele ettiğini vurguladı.

Pritzker, Highland Park'ta kullanılan yarı otomatik tüfekler gibi 'saldırı silahlarına' dikkat çekerken, benzer silahların geçen yılın Mayıs ayında Chicago Bulvarı'nda iki kişiyi öldüren ve yedi kişiyi yaralayan toplu saldırıda da kullanıldığını belirtti.

Meclis Başkanı Emanuel "Chris" Welch, Senato Başkanı Don Harmon ve Vali Pritzker ortak açıklamasında ise "Silah şiddeti bu eyaletin her köşesini saran bir salgındır ve Illinois halkı eylem talep etmektedir. Bu yasayla Demokratların verdiği sözleri yerine getiriyoruz ve birlikte Illinois'in silah yasalarını ulus için bir model haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırı silahları yasağının kabul edilmesi, eyaleti Meclis'inde geçen hafta neredeyse beş günlük tartışmaların ardından gerçekleşti.

ABD'de California, Connecticut, Delaware, New York, New Jersey, Hawaii, Massachusetts ve Maryland saldırı silahlarını yasaklayan eyaletler arasında yer alıyor. Minnesota, Virginia ve Washington'da ise belirli şartlara bağlı satılmasına izin veriliyor. Diğer eyaletlerde ise bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Biden'dan
Biden'dan "gizli belge" açıklaması
Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne yapılabilir?
Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne yapılabilir?
Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti
Prens Harry'nin kitabı İngiltere tarihine geçti
2022 ABD için en maliyetli üçüncü sene oldu
2022 ABD için en maliyetli üçüncü sene oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.