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Tasarıyı imzalamadan önce Vali Pritzker, geçen yıl Highland Park'ta 7 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı katliamı kurbanlarını andı. Saldırgan orada da yasal olarak satın alınabilen yarı otomatik silah kullanmıştı.

Pritzker kararı imzalarken katliamın 'devletimiz ve ulusumuz NRA (Ulusal Tüfek Birliği) ve müttefikleri tarafından defalarca rehin tutulduğu için' gerçekleştiğini söyledi.

Pritzker açıklamasında "Neredeyse her toplu saldırıdan sonra, tehlikeli saldırı silahlarını yasaklama çabalarının engellediğini gördük. Ardından liderler dualarını gönderirken ellerini kaldırıyor ve silah şiddetinin ABD'lilerin kabul etmesi gereken bir fedakarlık olduğu fikrine teslim oluyorlardı. Ama öyle olmak zorunda değil" diye konuştu.

Pritzker, kendisinin ve Illinois'tekilerin yıllardır silah güvenliği yasasını geçirmek için silah lobisiyle mücadele ettiğini vurguladı.

Pritzker, Highland Park'ta kullanılan yarı otomatik tüfekler gibi 'saldırı silahlarına' dikkat çekerken, benzer silahların geçen yılın Mayıs ayında Chicago Bulvarı'nda iki kişiyi öldüren ve yedi kişiyi yaralayan toplu saldırıda da kullanıldığını belirtti.

Meclis Başkanı Emanuel "Chris" Welch, Senato Başkanı Don Harmon ve Vali Pritzker ortak açıklamasında ise "Silah şiddeti bu eyaletin her köşesini saran bir salgındır ve Illinois halkı eylem talep etmektedir. Bu yasayla Demokratların verdiği sözleri yerine getiriyoruz ve birlikte Illinois'in silah yasalarını ulus için bir model haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırı silahları yasağının kabul edilmesi, eyaleti Meclis'inde geçen hafta neredeyse beş günlük tartışmaların ardından gerçekleşti.

ABD'de California, Connecticut, Delaware, New York, New Jersey, Hawaii, Massachusetts ve Maryland saldırı silahlarını yasaklayan eyaletler arasında yer alıyor. Minnesota, Virginia ve Washington'da ise belirli şartlara bağlı satılmasına izin veriliyor. Diğer eyaletlerde ise bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.