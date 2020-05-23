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Bugüne kadar 18 seçimin 16'sında kazanını doğru tahmin eden Oxford Economics'in modeli, Kasım 2020 seçimlerinde Donald Trump'ın "tarihi bir yenilgi" alacağını öngördü.

Modelde, Trump'ın koronavirüsün ülkede yol açtığı ekonomik gerileme ve işsizlik nedeniyle seçimi kaybedeceği sonucuna varıldı.

Oxford Economics tarafından koronavirüs salgını öncesinde yapılan tahminde, Trump'ın seçimlerde alacağı oy oranını yüzde 55 civarında öngörmüştü. Ancak salgın sebebiyle yaşanan halk sağlığı kriziyle birlikte, Trump'ın yüzde 35 civarında oy alabileceğini tahmininde bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ABD ekonomisi mart ayında, ülkede ilk vakanın ortaya çıkmasından bir ay sonra kapanırken işsizlik yeni seviyelere ulaşmıştı. Nisan ayında en ağır darbe alan sektörler arasında eğlence ve konaklama sektöründe 7,7 milyon kişi işsiz kaldı. Ardından 2,5 milyon iş kaybıyla olan eğitim ve sağlık sektörleri büyük zarar gördü.

Oxford Economics'in raporunda bu bilgiler hatırlatılarak, Trump'ın seçimleri kazanması için bir mucize olması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar da seçim sonucunun salgın karşısındaki başarıya bağlı olabileceğini vurguladı.