Donmuş göletten böyle kurtarıldı

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22 Aralık günü 22.00 civarında meydana gelen olayda donmuş gölete düşen kadın aracından şerif yardımcısı ve itfaiyeciler yardımıyla kurtarıldı.

Wisconsin'de bir şerif yardımcısının polis kamerası görüntülerinde olay yerine varıldığında kadının arabanın içinde göğsüne kadar suyun içinde olduğu fark edildi. Videoda bir itfaiyecinin kadının aracının yan camlarını kırarak sürücü kapısını açtığı ve sürücüyü çıkarmak için bir halat kullandığı görülüyor.

Yerel medyadan WISN-TV, o gece hava sıcaklığının rüzgar soğuğuyla birlikte -22 olduğunu bildirdi.

Kadının durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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