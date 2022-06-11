ABD'de Suriye sorusu: Türkiye vazgeçer mi?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyon açıklamasına ABD'den tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Kongresinde Suriye konulu bir açık oturum düzenlendiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Kongre üyelerinden Biden yönetimine nazaran daha sert açıklamalar geldiğine dikkat çekti.

ABD'DE 'TÜRKİYE VAZGEÇER Mİ?' SORUSU

ABD'de söz konusu operasyonla ilgili Türkiye'nin kararlı görüldüğünü ifade eden Ali Çınar "Biden yönetimi operasyonu bekliyor ama ne zaman, nerede, hangi bölgeden başlayacağı ile ilgili net bir bilgisi yok. Şu anda bekle-gör politikası uyguladığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Çınar "Senato Dış İlişkiler Komite Üyeleri, Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'e, 'Yeni operasyon olacak mı?' 'Türkiye vazgeçer mi?' gibi köşeye sıkıştıran sorular sordu" dedi.

KONGREDE SORUNLAR İÇ İÇE

Senatodan, Suriye'ye yeni bir operasyon olursa çok ciddi sonuçlarının olacağı yönünde açıklamalar geldiğine değinen Ali Çınar, bazı Kongre üyelerinin Biden yönetiminin aksine, F-16 ya da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin, Suriye'ye olası operasyon konusuyla ilişkilendirdiğini belirtti. Çınar "Sorunlar Kongrede bir yumak gibi iç içe sarılmış durumda. Bazı Kongre üyeleri eğer birinde sıkıntı olursa diğerlerini de etkiler mesajı veriyor" dedi.



GÖZLER NATO TOPLANTILARINDA

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Haziran ayının 15 ve 16'sında düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 28-30 Haziran'da İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO Liderler Zirvesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Çınar "NATO bu aya damga vuracak. Gözler muhtemel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesi ile beraber NATO'nun Rusya'ya karşı vereceği sert mesajlara odaklanacak gibi görünüyor" dedi.