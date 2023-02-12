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ABD'de "Super Bowl" maçı bu gece oynanacak

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan "Super Bowl" maçında Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşılaşacak

Giriş: 12.02.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de
AA

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Arizona eyaletinin Phoenix kentinde oynanacak.

Bu yılki organizasyonla birlikte, Phoenix'te dördüncü Super Bowl maçı sahnelenecek ve üçüncü kez organizasyona State Farm Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Müsabakada Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs kozlarını paylaşacak.

Super Bowl final karşılaşmasının merakla beklenen devre arası gösterisinde ise Barbadoslu şarkıcı Rihanna sahne alacak.

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