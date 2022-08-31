ABD'de su krizi: Biden acil durum ilan etti

Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.

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