ABD'de son bir ayda North Perry Havaalanı'ndan kalkan uçaklardan üçü kaza yaptı

Federal Havacılık Dairesinden (FAA) yapılan açıklamada, tek motorlu "SOCATA TB10 Tobago" tipi uçağın havaalanından kalkıştan 1 mil (1,6 kilometre) sonra yere çakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin bulunduğu uçaktaki 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Havaalanında 23 Kasım'da kalkış yapan uçak, motorunun arızalanması üzerinde piste geri dönmeye çalışırken yere çakılmış, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetmişti.

2 Aralık'ta ise küçük bir pervaneli uçak havaalanından kalkışının ardından düşmüş, uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulmuştu.