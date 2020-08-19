ABD'de siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia

George Mason Üniversitesinde yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yayınlanan araştırmada, ''ABD’de doğan siyahi bebeklerin bakımı siyahi doktorlar tarafından yapıldığında yaşama oranlarının daha yüksek, beyaz doktorlar tarafından yapıldığında ise ölme olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.'' ifadelerine yer verildi.
1992 ile 2015 yılları arasında Florida eyaletindeki hastanelerde doğan 1,8 milyon bebeğin verilerini inceleyen araştırmacılar, siyahi doktorların görevli olduğu siyahi bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının yüzde 39 ile 58 oranında azaldığını ortaya koydu.
Buna karşılık, beyaz bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının doktorun ırksal durumundan etkilenmediği sonucuna varıldı.
Araştırmacılar, ''Bu sonuçlar, komplike vakalarda ve siyahi bebek doğumlarının yüksek olduğu hastanelerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.'' açıklamasında bulunurken siyahi bebeklerin bakımı ile ilgili siyahi doktorların beyaz meslektaşlarından daha çok performans ortaya koyduğunu iddia etti.
Araştırma raporunda, ''Yeni doğmuş bebek ölümlerini azaltmak için doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticileri arasındaki ırksal eşitsizlikler konusundaki farkındalığın artırılması gerekiyor.'' ifadesi yer aldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 2000 ile 2017 arasındaki verilere göre hazırlanan bir rapor, siyahi bebeklerin hala beyaz bebeklere göre iki kat daha fazla ölme riskine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
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