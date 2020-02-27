ABD'de silahlı saldırı! 7 kişi öldü

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.

AA'nın haberine göre; Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.