ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü

Reuters

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Şehrin polis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, Kaliforniya'nın Sacramento kentinde sabah erken saatlerde düzenlenen silahlı saldırıda en az altı kişinin öldüğünü ve en az dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda sokakta bağıran ve koşan insanlar olduğu görüldü.