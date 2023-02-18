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ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi kırsalındaki Tennessee eyalet sınırına yakın küçük bir kasabada altı kişi vurularak öldürüldü.

Giriş: 18.02.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

ABD'de bir silahlı saldırı olayı daha yaşandı.

Mississippi Kamu Güvenliği Departmanı sözcüsü Bailey Martin, Tate County'de bir silahlı saldırı meydana geldiğini ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valisi Tate Reeves'in ofisi, silahlı saldırılar hakkında bilgilendirildiklerini ve bir erkek zanlının gözaltında olduğunu söyledi. Saldırganın tek başına hareket ettiğine inanılıyor.

Tate County polis memuru Shannon Brewer da bir şüphelinin gözaltında olduğunu doğruladı.

Saldırı, Tennessee'nin yaklaşık 64 km güneyinde bulunan, 300'den az nüfusa sahip Arkabutla'da meydana geldi.

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