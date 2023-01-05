ABD'de saldırı: 5'i çocuk 8 kişi öldürüldü

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Olay, Utah eyaletindeki Enoch kentinde meydana geldi.

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, apartmanda yapılan kontrol sırasında polis evdeki 8 cansız bedenle karşılaştı. Vurularak öldüğü tespit edilen kurbanların 5'inin çocuk olduğu ifade edilirken, olayın nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Iron County Okul Bölgesi yetkilileri, velilere gönderilen bir mektupta, beş çocuğun bölgedeki okullara gittiğini söyledi. Ancak çocukların ve diğer kurbanların kimlikleri açıklanmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, ise 'anlamsız şiddetten' etkilenen herkesin yanında olduklarını belirtti ve "Lütfen Enoch topluluğuna dua edin" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.