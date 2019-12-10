AA

ABD medyasında yer alan haberlere göre, silahlı bir saldırganın, Jersey City'de mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis omuzundan yaralandı.

Saldırganın kendisine müdahale etmeye çalışan polislere ateş açarak mezarlıktan uzaklaştığı belirtildi.

Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı, bölgede ve çevredeki bazı okullarda ise güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi.