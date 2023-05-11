ABD'de sığınmacıların geri gönderilmesine yönelik düzenlemeye son veriliyor, binlerce Meksikalı sınırda toplandı

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ABD-Meksika sınırında bir günde 10 bini aşkın rekor sayıda göçmenin toplanması, göçmenlik politikasıyla ilgili tartışmalı bir düzenlemenin Perşembe günü gece yarısı sona ermesiyle ülkeye göçmen girişinin artacağına dair endişeleri artırdı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ilk olarak 2020'de pandemi nedeniyle uygulamaya konulan 42. Madde, ABD makamlarının Covid salgınını gerekçe göstererek, insani sığınma talebinde bulunanlar da dahil olmak üzere Meksika'dan sınırı geçmeye çalışan göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı etmesine olanak tanıyor.

Bu madde Perşembe gecesi yerel saatle 23.59'da kalkmış olacak.

Bazılarının "sınır krizi" olarak nitelediği bu durum Texas'ın Meksika sınırındaki El Paso kentinde bariz olarak görülüyor.

El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser, sadece El Paso'nun karşısında tahminen 10 bin göçmenin "sınırda sıraya girmiş, içeri girmeyi beklediği" uyarısında bulundu.

Burada birçok göçmen, son günlerde şehrin sokaklarında derme çatma kamp alanlarında zor şartlarda konaklamak zorunda kalıyor.

Bu hafta başında şehir merkezindeki bir kilisenin etrafında birkaç bin kişi kamp kurmuştu.

Reuters

Leeser Çarşamba günü kamp alanından birkaç sokak ötedeki sınır güvenliği fuarında yaptığı konuşmada "Bunu daha önce hiç görmemiştik. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Toplum olarak bunu sonsuza kadar kaldıramayız" dedi.

Yetkililer yığılmanın daha da artabileceğini söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta başında, yetkililerin çabalarına rağmen sınırın "bir süre kaotik" olacağını kabul etti.

42. Madde'nin kaldırılmasıyla sınırdan göçmen akışının artması bekleniyor.

BBC

Texas Kamu Güvenliği Departmanı'nın bölge müdürü Joe Sanchez, durumu futbol maçındaki izdihama benzetti ve çok daha büyük olduğunu söyledi.

"Bir yerde 60 bin kişinin olduğunu ve aniden bir alarmın geldiğini ve binada bir bomba olduğunu söylediğini düşünün. Bundan sonra ne olur? Kaos... Kontrol etmesi çok zor ve yönetmesi çok zor. Sınırda durum tam olarak böyle."

Hem giriş yapmak için bekleyen hem de halihazırda ABD'de bulunan göçmenler belirsizlikle karşı karşıya.

Göçmen akışını durdurmak amacıyla Biden yönetimi Çarşamba günü sığınmacılar için yeni katı yeni kurallar getirdi. Bunlar arasında, yasadışı yollardan geçenlerin beş yıl boyunca sığınma başvurusunda bulunmalarının yasaklanması da var.

Reuters

ABD'li yetkililer göçmenleri ülkeye yasal yollardan girmeye teşvik etmeyi amaçlayan yeni değişikliklerin yanı sıra, yasadışı yollardan geçenler için katı cezalar ve hızlı bir şekilde sınır dışı olacağını da duyurdu.

Ayrıca, Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ekiplerine yardımcı olmak üzere gönderilen binlerce Ulusal Muhafız birliği ve aktif görevdeki askeri personelin yanı sıra yaklaşık 24 bin emniyet görevlisi de 3 bin kilometre uzunluğundaki sınır boyunca konuşlandırılmış durumda.

Yetkililer, sadece El Paso bölgesinde, 1 Ekim'den bu yana CBP memurlarının 265 bin göçmen kaydettiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 134'lük bir artış olduğunu söylüyor. Şu anda bölgedeki görevliler günde ortalama 1700 düzensiz göçmeni gözaltına alıyor.

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Bu hafta başında 27 binden fazla göçmen gözetim altındaydı ve bu sayı CBP'nin mevcut barındırma kapasitesinin çok üzerindeydi.

Bölgedeki göçmenler bazılarının sınır dışı edilme korkusuyla kaçtığını, bazılarının ise kalmalarına izin verileceği umuduyla CBP memurlarına teslim olduklarını söylüyor.

Çarşamba günü konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, sorunun büyük bir kısmının 11 Mayıs'tan sonra "sınırın açık olacağına dair yanlış bilgi yaymak için çok çalışan" kaçakçılardan kaynaklandığını söyledi.

"Öyle olmayacak. Yalan söylüyorlar. Göçmenlere kar için yalan söyleyen kaçakçılara inanmamaları çağrısı yapıyoruz. ABD'ye gelebilmeniz için yasal yollar inşa ediyoruz."

El Paso'daki pek çok göçmen kuralları kafa karıştırıcı bulduklarını ve düzenleme sona ermeden önce veya sonra neler olabileceğine dair çelişkili bilgiler duyduklarını söylüyor.

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