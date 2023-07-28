ABD'de sıcak hava dalgası nedeniyle kaktüsler ölüyor

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CNN'in haberine göre, Arizona'daki rekor seviyelerdeki sıcaklıklar botanik bahçelerini de etkiledi.

Phoenix'deki Desert Botanical Garden'da (Çöl Botanik Bahçesi) görevli bilim insanı Kimberlie McCue,15-20 metre uzayabilen saguaro cinsi kaktüslerinin muson yağmurlarının da gelmemesi nedeniyle yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcak hava dalgasından kötü etkilendiğini kaydetti.

McCue, saguaro kaktüsünün "oldukça normal" görünebilmesine karşın sıcak havalar nedeniyle içten dışa doğru çürüyebileceğini ve aniden devrilebileceğini kaydetti.

Batı Amerika'nın simgesi olarak bilinen kaktüslerin 2020'den bu yana sıcak hava dalgalarından etkilendiğine işaret eden McCue, çok sayıda kaktüsün de öldüğünü belirtti.

McCue, kentte geceleri de sıcak havanın etkili olmasının saguaroları boğduğunu ve strese soktuğunu, bunun da onları kurutup enfeksiyonlara ve böceklere karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Arizona'da etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 3,5 ayda 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Fotoğraf: AP