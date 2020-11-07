ABD'de seçime giren 110 Müslüman adaydan 64'ü kazandı

Ülkede, özellikle Müslümanların siyasi ve sosyal alandaki hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları Jetpac, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve MPower Change tarafından ortak hazırlanan "Müslüman olarak Tanımlanan Adaylar 2020" raporu yayımlandı.
Raporda, 2020 seçimlerine ABD'deki 24 eyaletten 110 adayın oy pusulalarına girerek seçmenin karşısına çıktığı ve bu 3 kuruluşun kendisini Müslüman olarak tanımlayan siyasetçilerin seçim sürecini haritalamaya başladığı zamandan bu yana bu sayının en yüksek rakam olduğu vurgulandı.
CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman Amerikalıların ülkede uzun yıllar dışlanma tehdidine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, "Göreve gelen ve kazanan Amerikalı Müslümanlar bunu, her Amerikalının medeni haklarının korunduğu adil bir gelecek arayan çeşitli koalisyonlar kurarak başardı." ifadelerini paylaştı.
MÜSLÜMAN ADAYLAR YEREL, EYALET VE ULUSAL KOLTUKLAR İÇİN YARIŞTI
Rapora göre, ulusal düzeyde Kongre için 7 eyalette 8 aday yarıştı, Minnesota'dan İlhan Omar, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Indiana'dan Andre Carson Temsilciler Meclisindeki koltuklarını korumayı başardı.
Eyalet düzeyinde ise Madinah Wilson-Anton Delaware'de, Samba Balde Wisconsin'da, Christopher Benjamin Florida'da, Nafisa Fai Oregan'da, İman Jodeh Colorado'da, Fady Qaddoura Indiana'da ve Mauree Turner de Oklahoma'da olmak üzere 7 aday da eyalet yasama meclislerine girmeyi başardı.
6 eyalette 29 Müslüman aday yerel belediye başkanlıkları için yarıştı, 12 aday seçilmeyi başardı. Yine 18 eyalette 29 Müslüman aday şehir meclisi için yarıştı, 20 aday seçimleri kazandı.
8 eyalette 9 Müslüman aday ilçe yönetimi için seçime gitti, 6'sı kazandı. Değişik eyaletlerde yerel yargı pozisyonları için de 5 Müslüman adaydan 4'ü seçildi.
Bunların dışında 5 eyalette 28 Müslüman adaydan 12'si bulundukları bölgelerdeki okul yönetimlerine girmeyi başardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!