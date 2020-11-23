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ABD'nin Massachusetts eyaletinde şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Polis tarafından kimliği açıklanmayan bir kişi, maske takmadıkları gerekçesiyle yürüyüş yapan iki kadının yüzüne tükürdü.

Güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde yaşandığı belirtilen olayın görüntülerini CNN International ile paylaştı. CNN'de yer alan haberde, bir adamın kadınlara tükürdüğü ve yürüyüş yapan kadınlara söyledikleri aktarıldı.

Adı açıklanmayan adamın, kadınlara doğru tükürdükten sonra "Bende koronavirüs var. Koronavirüs testim pozitif" diyor ve ardından bir kez daha tükürüyor.

Adamın yürüyüş yapan kadınlara "Maske takmıyorsunuz" uyarısında bulunduğu, kadınlardan birinin ise "Umurumda değil. Dışarıdayken maske takmayacağım" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Videonun sonunda yürüyüş yapan kadınlardan birinin "İyi misiniz?" sorusuna ise, ismi açıklanmayan adam "Hayır" cevabını verdi.