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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi

        ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerden fazla arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:28
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        ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi
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        ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, haziranda ise yüzde 0,8 gerilemişti.

        İmalat sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,5 düşmüştü.

        Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79,1 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçmişti.

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