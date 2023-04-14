Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de sanayi üretimi martta beklenenden fazla arttı

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 14.04.2023 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de sanayi üretimi martta beklenenden fazla arttı
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 79,8 oldu. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 79,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Milletvekili adayının başına gelenler
Milletvekili adayının başına gelenler
Refüje çıkan TIR'ın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu
Refüje çıkan TIR'ın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu
Yaşlı çift, ahşap evde alevlerin arasında kaldı
Yaşlı çift, ahşap evde alevlerin arasında kaldı
20 Nisan arefe günü tatil mi?
20 Nisan arefe günü tatil mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.