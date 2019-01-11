ABD'de Rusya soruşturması - Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, Kongre’de ifade verecek

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 7 Şubat'ta Kongre'de basına açık bir oturumda ifade vereceğini açıkladı. Cohen, Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu tarafından kendisine gönderilen daveti kabul ettiğini duyurdu.
Cohen yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen olayları tam ve inandırıcı şekilde aktarabilmem için bana fırsat sunulmasını sabırsızlıkla bekliyorum'' dedi.
Trump'ın eski avukatı, eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasında kilit isimlerden biri olarak görülüyor.
Mueller, Rusya ile Trump'ın kampanya ekibi arasındaki ilişkileri ve Moskova'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimine müdahale edip etmediğini araştırıyor.
Michael Cohen ise Aralık ayında seçim kampanyası finansmanına yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cohen, seçim kampanyası sırasında Trump'la ilişkiye girdiğini iddia eden 2 kadına "sus payı" olarak yasa dışı şekilde toplam 280 bin dolar ödeme yapmıştı ve Mart ayında hapse girecek. Hapis cezasına çarptırılması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise o dönem, "Trump'ın pis işlerini örtbas etmenin" görevi olduğunu düşündüğünü söylemişti.
Michael Cohen, Rusya'da yapılması önerilen Trump Tower projesiyle ilgili olarak Kongre'ye yalan söylediğini de itiraf etmişti.
ABD'de Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmişlerdi.
Demokratların, bu yıl Cumhuriyetçi Başkan Trump üzerinde baskıyı artırmaları ve onunla ilgili olarak çok sayıda soruşturma açmaları bekleniyor.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de, Rusya soruşturması ile ilgili olarak Cohen'in basına kapalı bir oturumda kendilerine ifade vermesini istediğini açıkladı.
Rusya, ABD'de başkanlık seçimine müdahale ettiği, Trump da kampanyası süresince Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını reddediyor.
Trump, Mueller soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendirmiş, Cohen için de "Zayıf ve çok akıllı olmayan bir kişi. Daha az ceza almak için yalan söylemek zorunda kaldı" demişti.
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