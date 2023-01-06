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ABD'de restoran çevresinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı

ABD'de Florida'nın güneyinde bir restoranın önünde çıkan silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Giriş: 06.01.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de restoran çevresinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı
ABD'de yine silahlı saldırı: 10 yaralı
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Associated Press'in haberine göre Miami Gardens'taki bir restoranının önünde açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandı.

Miami Gardens Polis Sözcüsü Diana Gourgue, gazetecilere verdiği demeçte, 10 kadar kişinin yaralandığı yönündeki raporları henüz doğrulayamayacağını belirterek, "Şu anda yaralananların sadece çok sayıda olduğunu belirtebilirim" dedi. Gourgue yaralıların durumunun bilinmediğini ancak can kaybının olmadığını söyledi.

Saldırı sırasında restoranın dışında büyük bir kalabalığın toplandığını belirtilirken, sosyal medya paylaşımlarında ayrıca bir müzik videosunun çekildiği de yazdı.

Olaya yönelik soruşturma ve yaralıların tedavisi sürüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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