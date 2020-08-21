ABD'de polisten ölümüne sebep olduğu siyahi Müslümana "Allah sana yardım etmeyecek" sözleri

Muslim Advocates (Müslüman Avukatlar) isimli sivil toplum örgütünün internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Arizona'nın Phoenix kentinde yaşanan tutuklama hadisesinde, Muhaymin’in ''Allahım yardım et.'' sözlerine karşın bir polisin, ''Allah mı? Allah şu anda sana yardım etmeyecek.'' cevabını verdiği tespit edildi.Müslüman Avukatlar örgütü, polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerle ilgili, ''Phoenix polisinin, Muhammed Muhaymin’i Müslüman inancı ile alay ederek öldürmesi.'' ifadesini kullandı.- Köpeği ile tuvalete girmek istediği için gözaltına alınmak istenmiştiMaricopa ilçesindeki bir sosyal hizmet binasının tuvaletine kendine yardımcı olan hizmet köpeği ile girmek isteyen Muhammed Muhaymin, kurum görevlisi ile tartışma yaşamıştı.Muhaymin, 4 Ocak 2017'de yaşanan olayda, kurum görevlisinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan polise direnmişti.Silahsız olmasına rağmen polisin aşırı şiddetine maruz kalan siyahi Amerikalı defalarca nefes alamadığını dile getirmişti.Memur Jason Hobel’in vücut kamerasına ait olduğu bildirilen görüntü kaydında, en az dört kişi olduğu anlaşılan polisler tarafından, boynuna, başına ve gövdesine uzun süre baskı uygulanan ve "Nefes alamıyorum." seslenişleri dikkate alınmayan Muhaymin olay yerinde can vermişti.Muhaymin'in ailesinin, olaya ilişkin 10 polis memurunun sanık olarak belirlendiği dava nedeniyle şehir yönetimine 10 milyon dolarlık dava açtığı bilgisi de mahkeme kayıtlarındaki belgelerde yer aldı.- Muhammed Muhaymin ile George Floyd'un ölümü arasındaki benzerlikMahkeme kayıtlarında ruhsal sağlık problemleri yaşadığı belirtilen Muhammed Muhaymin ile siyahi George Floyd’un 25 Mayıs’ta polisin gözaltı işlemi esnasındaki ölümlerindeki benzerlik dikkati çekti.Minneapolis kentinde polis, Floyd’un ensesine 8 dakika boyunca dizi ile bastırmış ve sonunda siyahi Amerikalı nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.Bugün yayınlanan görüntülerde, Phoenix polisinin de Muhaymin’i kelepçeli halde yere yatırıp, yaklaşık 8 dakika boyunca vücuduna baskı uygulayarak ölümüne sebep oldukları görülüyor.Görüntülerde ayrıca, Muhaymin’in tıpkı Floyd gibi, ''Nefes alamıyorum.'' dediği, 4 polis memurunun ise kendisine küfür ve hakaretle karşılık verdiği yer alıyor.Aradaki benzerliğe işaret eden Müslüman Avukatlar örgütü, davaları devam etmesine karşın disiplin cezası bile almamış 4 polisin görevden el çektirilmesi için Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’ya çağrıda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!