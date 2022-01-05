George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeni vuruldu

Mayıs 2020'de ABD'nin Minnesota eyaletinde Derek Chauvin adlı polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen siyahi George Floyd'un 4 yaşındaki yeğeninin evinde uyuduğu sırada vurulduğu açıklandı.
ABD medyasının aktardığına göre, 1 Ocak'ta sabaha karşı 3 sıralarında Floyd ailesinin evinin önünde silahlı bir saldırı meydana geldi. Saldırı sırasında evinde uyuyan 4 yaşındaki Arianna karnından ve kaburgalarından yaralandı.
Olay anını anlatan baba Derrick Delane "Kızım ayağa fırlayıp 'Baba vuruldum' dedi. Kan aktığını görünceye kadar ne olduğunu anlamadım" dedi.
Houston polisi olayla ilgili henüz bir şüpheli olmadığını söylese de aile George Floyd'dan dolayı evlerinin özellikle hedef alınmış olabileceğini iddia etti. Polis olaya dair olası görgü tanıklarının ifade vermesi için çağrıda bulundu.
GEORGE GLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ
46 yaşındaki siyahi George Floyd, 25 Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.
Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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