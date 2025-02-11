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        Haberler Dünya Amerika ABD'de pistten çıkan jet, başka bir jete çarptı: 1 ölü | Dış Haberler

        ABD'de pistten çıkan jet, başka bir jete çarptı: 1 ölü

        ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jetin, bölgede bulunan başka bir jetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 06:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 06:52
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        ABD'de pistten çıkan jet, başka bir jete çarptı: 1 ölü
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        ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

        Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ABD
        #Arizona
        #haberler
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