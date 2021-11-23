ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Başkan Joe Biden'e stratejik petrol rezervlerinden ham petrol satılması ve ülke içinde enerji fiyatlarının aşağı gelmesi için petrole geçici bir ihracat yasağı getirmesi çağrısında bulundular.

Biden'e mektup gönderen Demokrat üyelerden Ro Khanna yaptığı açıklamada, Amerikalı ailelerin kabul edilebilir fiyattan enerjiye ulaşımlarının sağlanması için acilen eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Biden'e gönderilen mektupa 9 Demokrat üye imza koydu.