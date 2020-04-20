ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş: Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle talebin azalması üzerine petrol fiyatları rekor düşüşe devam edip ilk defa negatif fiyattan işlem gördü.
Tarihi düşüşün nedeni olarak, talebin azalmasının yanı sıra, petrol depolarının dolma noktasına yaklaşacağı beklentisinin de etkili olduğu belirtiliyor.
Pazartesi günü petrol fiyatı 1980lerden bu yana en düşük düzeyi gördü. Ayrıca fiyatlar 21'inci yüzyılın da en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Gün içinde Batı Teksas türü (WTI, West Texas Intermediate) petrolünün varil fiyatı %50'den fazla kayıpla varil fiyatı 9 dolara kadar düşmüştü.
Pazartesi günü içinde düşüş devam etti, 5 dolara ve sonra 1.50 dolara kadar düştü ve günün ilerleyen saatlerinde negatiften işlem gördü.
Petrolün küresel işlem endeksi (Brent ham petrolü) ise %7 değer kaybederek varil başına 26 dolardan işlem gördü.
Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş küresel resesyon oluşacağı kaygısını doğurdu.
Covid-19 salgınının yayılmasıyla beraber petrol sanayii hem talep düşüklüğü hem de üretimin azaltılması konusunda üretici ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zordaydı.
Ay başında OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, günlük küresel petrol üretimlerini yaklaşık %10 azaltma anlaşması yaparak, bugüne kadar varılan en büyük petrol üretim kesintisine imza atmışlardı.
Ama bazı analistler, üretimde kesintiye gitmenin fark yaratacak kadar yeterli olmadığı görüşündeydi.
Axicorp küresel piyasa stratejisti Stephen Innes, OPEC ülkelerinin üzerinde anlaştığı kesintinin petrol piyasalarını dengelemekte yeterli olmayacağını ifade etmişti.
Diğer yandan ABD'nin petrol sevkiyatındaki en önemli noktalarından Cushing'de petrol tesislerinin kapasitelerinin dolmaya başladığı kaygıları dile getiriliyor.
ANZ Bank'a göre Mart başından bu yana seviye %50'ye yaklaştı.
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