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ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi

ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1 azalışla piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti

Giriş: 14.04.2023 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 691,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, şubatta yüzde 0,2 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, benzin istasyonları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanları, elektronik ve beyaz eşya, mobilya ile giyim mağazaları ve otomobil bayilerindeki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı.

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