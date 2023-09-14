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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentilerin üzerinde arttı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentilerin üzerinde arttı

        ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:24
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        ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla arttı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 697,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar, temmuzda da yüzde 0,5 artmıştı.

        Ülkede perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi. Perakende satışlar temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti.

        Geçen ay en büyük artışı benzin istasyonlarındaki satışlar kaydederken, perakende satışlardaki yükselişte giyim, elektronik ve ev aletleri, sağlık ve kişisel bakım ürünleri ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı.

        Spor ürünleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazalarında, çeşitli perakende ile mobilya mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

        Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

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