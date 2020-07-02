ABD'de para ödüllü koronavirüs partisi!

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ABD’nin Alabama eyaleti Tuscaloosa kentinde gençlerin koronavirüsü bulaştırmak için partiler düzenlediği belirtildi. Gençlerin koronavirüsü bulaştırmak için parti yaptıkları eyalet yetkilileri tarafından da onaylandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gençlerin düzenledikleri partilere koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğlendiklerini ardından da koronavirüs testi yaptıklarını aktardı.

Testler sonucunda Kovid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

Belediye Meclis Üyesi, Sonya McKinstry konuya ilişkin açıklamada bulundu. McKinstry başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” ifadelerini kullandı.

Gençlerinin düzenledikleri bu partinin "saçmalık" olduğunu söyleyen McKinstry, "Bunu bile bile yapıyorlar" dedi.