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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Lab iş birliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında 208 bin kişilik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının 200 bin artması öngörülüyordu.

Artan faiz oranları ve daha sıkı finansal koşullara rağmen iş gücü talebinin güçlü kaldığına işaret eden özel sektör istihdamı, ağustos ayında 185 bin kişi artmıştı.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 58 bin, orta ölçekli işletmelerde 90 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 60 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe 237 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşirken, üretim sektöründeki istihdam 29 bin azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylül ayında yıllık ücret ise yüzde 7,8'lik artış kaydetti. Yıllık ücret artışı ağustosta yüzde 7,6 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, İstikrarlı istihdam kazanımlarının görülmeye devam ettiğini belirtti.

Richardson, iş yerlerinde kalanların maaş artışı görürken, eylülde iş değiştirenler için yıllık ücret artışının ağustosa kıyasla düştüğünü kaydetti.