ABD'de oy verme sürecinde son üç gün

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi devam ediyor. ABD'de ise bir hafta geride kalırken 7 Mayıs akşamı süreç sona erecek.

ABD'DE OY VERME SÜRECİNDE SON ÜÇ GÜN

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların seçime katılımının yoğun olduğuna dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD'ye bakıldığı zaman 134 bin seçmenin 35 bin küsuru oy kullanmış durumda. Burada oy verme işleminin sona ermesine üç gün kaldı" dedi. Pazar günü süreç erdikten sonra oyların diplomatik kurye ile Türkiye'ye geleceğini belirten Çınar "Toplamda çok yüksek bir katılım olmasa da 2018 seçimlerine göre bir artış söz konusu. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ABD'de Washington Büyükelçiliği ve konsolosluklar vatandaşlarımızın oy kullanması için canla başla çalışarak çok sistematik ve düzenli hizmet veriyorlar" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMELER TANSİYONU DÜŞÜRDÜ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ev sahipliğinde Washington D.C.'deki görüşmelerinin önemine değinen Ali Çınar "Genel olarak olumlu bir açıklama yapılması ve 'elle tutulur ilerleme kaydedildi' denmesi önemliydi" dedi. Çınar "ABD'de yaşayan Azeri kardeşlerimiz 'Mayıs ayında ciddi bir savaş çıkabilir' ihtimalinden bahsediyordu. Bu diplomatik çabalar ve tarafların Washington D.C.'de bir araya gelmesi biraz da olsa tansiyonu düşürmüş görünüyor" ifadelerini kullandı.

BAHAR TAARRUZU HAZIRLIĞI MI VAR?

Rusya-Ukrayna savaşı ABD'de dış gündemin en önemli başlıklarından olmaya devam ederken son olarak Rusya'nın, Ukrayna'nın Kremlin'e yönelik bir drone saldırısı düzenlediği iddiası tansiyonu yükseltti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un saldırıyla ilgili olarak ABD'yi suçlamasının gündemini koruduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby net şekilde 'Bay Pescov yalan söylüyor, bu iddia gülünçtür. ABD hiçbir şekilde bu olayın içinde olmamıştır' açıklamasında bulundu" dedi. Rusya'nın iddialarının arkasında olduğuna dikkat çeken Ali Çınar "ABD medyasında, iki tarafın da bir-iki hafta içinde karşılıklı saldırıları yoğunlaştıracağı, bahar taarruzu hazırlığında oldukları yönünde haberler yer alıyor. Maalesef bu konuyla ilgili gelişmeler olumlu ilerlemiyor" şeklinde konuştu.